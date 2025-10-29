Poliziotto investe e uccide un ciclista di 33 anni a Torino | condannato per omicidio stradale

Torinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno e quattro mesi di carcere, patente sospesa per due anni. Termina una condanna a questa pena il processo di primo grado all’agente di polizia accusato di omicidio stradale per la morte di Francesco Angelo Convertini, 33 anni. L’imputato, guidando una volante, il 22 giugno 2022 ha travolto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

