Poliziotto investe e uccide un ciclista di 33 anni a Torino | condannato per omicidio stradale
Un anno e quattro mesi di carcere, patente sospesa per due anni. Termina una condanna a questa pena il processo di primo grado all’agente di polizia accusato di omicidio stradale per la morte di Francesco Angelo Convertini, 33 anni. L’imputato, guidando una volante, il 22 giugno 2022 ha travolto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Investe con la bici un poliziotto, in casa gli trovano un etto di cocaina. E' finito con un arresto e il sequestro di un etto di cocaina il movimentato pomeriggio di giovedì a Porto Sant'Elpidio (Fermo) dove un 50enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per reati Vai su Facebook