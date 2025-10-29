Poliziotti fuori servizio sventano un furto in un palazzo

Un furto è stato sventato nel corso della notte grazie a due agenti di polizia che, nonostante fossero liberi dal servizio, sono intervenuti quando hanno capito che si stava consumando un reato in un'abitazione.È accaduto nella zona di viale Dante dove due giovani immigrati nordafricani - uno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

News recenti che potrebbero piacerti

Enrico e Mario del commissariato di Adria (Rovigo) erano in volante quando un motociclista, finito fuori strada, è caduto nel canale. I due poliziotti lo hanno soccorso, era privo di sensi e a faccia in giù. Poi trasportato in elicottero in ospedale #12ottobre #esser - X Vai su X

Due poliziotti fuori servizio salvano una donna a Sant'Angelo dei Lombardi. Servizio di Elisa Forte #itv Vai su Facebook

Firenze, carabinieri fuori servizio sventano un furto: arrestate due donne mentre derubano una turista - Due donne senza fissa dimora arrestate a Firenze per tentato furto con destrezza ai danni di una turista polacca. Secondo virgilio.it

Il SAPPe chiede il condono delle sanzioni disciplinari per i poliziotti penitenziari in servizio nelle sezioni - Il SAPPe chiede il condono delle sanzioni disciplinari per i poliziotti penitenziari in servizio nelle sezioni Il SAPPe ha inviato ... Scrive poliziapenitenziaria.it

Como, ruba in un negozio e viene arrestato dai poliziotti in servizio allo stadio - Como, 25 agosto 2025 – Aveva rubato degli abiti in un negozio, ma nella fuga è stato bloccato dai poliziotti in servizio allo stadio. Si legge su ilgiorno.it