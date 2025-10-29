Polizia Stradale salva un cane abbandonato in autostrada | Betti ritrova il suo padrone
Nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, intorno alle 15:45, gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle sono intervenuti presso l’area di servizio Badia al Pino Est, nel comune di Arezzo, dopo una segnalazione da parte di alcuni automobilisti. I viaggiatori avevano notato, già dal giorno precedente, un cane di grossa taglia e dal manto bianco aggirarsi impaurito nella zona di sosta. Nonostante i tentativi di diversi passanti, nessuno era riuscito ad avvicinarsi all’animale, che appariva diffidente e spaventato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato subito una perlustrazione dell’area riuscendo a individuare il cane, che però non si lasciava avvicinare. 🔗 Leggi su Lortica.it
