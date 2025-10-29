Politica in lutto muore ex consigliere comunale e vicepresidente della Provincia

Politica aversana in lutto. E’ morto a 68 anni Franco Cervo, più volte consigliere comunale e già vicepresidente della Provincia di Caserta con Riccardo Vetere.Cervo ha mosso i primi passi politici nella Democrazia Cristiana diventando, sul finire degli anni 90, uno dei pilastri di Forza Italia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

