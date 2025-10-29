Polipi nasali | mepolizumab riduce l’infiammazione e migliora il respiro
Quando l’aria torna a scorrere senza ostacoli, la scienza diventa esperienza quotidiana. È il senso dello studio fiorentino sul trattamento con mepolizumab nella rinosinusite cronica con poliposi nasale: non solo controllo dei disturbi, ma segni concreti di riparazione del tessuto nasale. Cosa dice la ricerca fiorentina Nel lavoro coordinato a Firenze dal team dell’AOU Careggi, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
