Polemica Ranucci-Garante Privacy Ghiglia al giornalista di Report | Io ci metto la faccia pronto a un confronto in diretta

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono membro di un’Autorità che svolge un ruolo delicato e complesso e da giorni mi trovo esposto ad una invereconda gogna mediatica. Lo afferma all’ANSA Agostino Ghiglia, componente del Garante Privacy, che bolla come "ennesima ricostruzione fantasiosa" la clip con cui Report annuncia che tornerà sulla vicenda costata al programma una multa da 150mila euro da parte dell’Autorità. "Non essendogli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

polemica ranucci garante privacy ghiglia al giornalista di report io ci metto la faccia pronto a un confronto in diretta

