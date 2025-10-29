Pokrovsk circondata dai russi perché è importante | la città chiave per l' accesso al Donetsk

Pokrovsk, città ucraina del Donetsk orientale, è prossima alla coinquista. I soldati russi hanno quasi completamente circondato la roccaforte ucraina e alcune unità mobili.

Putin è apparso in tv parlando di una situazione critica per le forze ucraine, con oltre 10.000 soldati circondati nell'area di Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk, e nella cittadina di Kupyansk, in quella nord-orientale di Kharkiv.

Putin testa il nuovo maximissile. "10mila ucraini accerchiati". Mosca ha affermato che sono "oltre 5.500" i soldati ucraini circondati nella zona di Pokrovsk e "fino a 5.000" a Kupyansk

Ucraina, Pokrovsk circondata: Putin invita Kiev alla resa. Mosca: «Testato il Poseidon, nulla di simile al mondo» - Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nella aree di Pokrovsk e di Kupyansk.

La Russia tenta la spallata a Pokrovsk, Putin: «È circondata». Zelensky lo smentisce, ma ammette: «Sono 8 volte più di noi» - Duecento soldati russi si trovano nella cittadina: secondo l'FT, l'obiettivo è chiudere l'assedio entro metà novembre.

Ucraina: Zelensky, 'Pokrovsk non è stata conquistata nonostante sia circondata' - La Russia supera numericamente le truppe ucraine in un rapporto di otto a uno nella sua offensiva per conquistare la ...