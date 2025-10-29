Pokrovsk caduta nelle mani della Russia ma l' Ucraina smentisce Ecco perché la città ucraina è così importante

La città ucraina di Pokrovsk è accerchiata dall'esercito russo? La situazione sul campo è complessa ed è difficile dare una chiara risposta. Fatto sta che i soldati russi sono entrati a Pokrovsk, di nuovo. Il presidente Volodymyr Zelensky però smentisce le affermazioni russe secondo cui le sue. 🔗 Leggi su Today.it

Pokrovsk resiste: aggiornamenti da una città che, secondo i media italiani, “sarebbe caduta tra pochi giorni” — ormai da tre anni. I russi non smettono di attaccare — la città e i villaggi circostanti sono sotto bombardamenti costanti, la situazione resta estremam Vai su Facebook

Paolone ne ha combinata di nuovo un’altra: dopo averci raccontato della caduta di Pokrovsk che non è caduta, oggi ci fornisce le gustose versioni russe sul massacro di civili a Pokrovsk. - X Vai su X

Pokrovsk circondata dai russi, perché è importante: la città chiave per l'accesso al Donetsk - I soldati russi hanno quasi completamente circondato la roccaforte ucraina e alcune unità ... msn.com scrive

La Russia tenta la spallata a Pokrovsk, Putin: «È circondata». Zelensky lo smentisce, ma ammette: «Sono 8 volte più di noi» - Duecento soldati russi si trovano nella cittadina: secondo l'FT, l'obiettivo è chiudere l'assedio entro metà novembre. Secondo msn.com

Civili ucraini uccisi in strada a Pokrovsk dai militari russi: torna l'incubo di Bucha - Le immagini consegnate da un soldato ucraino a un blogger documentano una presunta violazione del diritto internazio ... Si legge su today.it