Sabato corso si è tenuta la cerimonia di premiazione del premio di poesia ’Francesco Suffritti, poesie da quaggiù’, aperto ai giovani del territorio. A conquistare il terzo posto nella competizione, è stata la classe III M del corso Industria e artigianato per il Made in Italy dell’istituto F.lli Taddia, al termine di un percorso che racconta un comunicato diffuso dalla scuola. "Tra il rumore dei ferri, la lucentezza del metallo e la precisione delle mani che imparano un mestiere, può nascere anche la poesia. Un anno, lo scorso, speso ad avvicinare i ragazzi dell’attuale III M alla bellezza delle parole, con le quali hanno dato vita a opere collettive poi esposte su tele che hanno essi stessi dipinto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Poesie da quaggiù’, il premio. La III M del Taddia è terza