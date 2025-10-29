PlayStation temeva che The Last of Us sarebbe stato un gioco di nicchia con vendite modeste

Quando Naughty Dog decise di chiudere l’era PlayStation 3 con The Last of Us, la mossa non fu accolta con entusiasmo unanime nei piani alti di Sony. Dopo il successo planetario di Uncharted, considerato un “film d’avventura interattivo per tutta la famiglia”, il team californiano volle cambiare radicalmente direzione, scegliendo un tono drammatico, violento e profondamente umano. Un rischio che, all’epoca, preoccupò non poco PlayStation. Come raccontato da Shuhei Yoshida, storico dirigente di Sony e oggi consulente indipendente, il passaggio da un titolo “blockbuster estivo” come Uncharted a un survival apocalittico cupo e maturo come The Last of Us fece temere che il gioco potesse essere “troppo di nicchia”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation temeva che The Last of Us sarebbe stato un gioco di nicchia con vendite modeste

