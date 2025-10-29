Plastic Free onlus sull' eliminazione degli ombrelloni in rafia | Scelta di civiltà altri comuni seguano l' esempio di Pescara

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soddisfatta l’associazione Plastic Free onlus dell’avvio del percorso per eliminare dalle spiagge di Pescara tutti gli ombrelloni in rafia. Un percorso che inizierà nel 2026 e si concluderà nel 2028 secondo quanto deciso dal Comune in accordo con i balneatori. “Una scelta di civiltà, che pone. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

plastic free onlus sullMarigliano aderisce al progetto Plastic Free per combattere l’inquinamento da plastica monouso - 70 del 14 ottobre 2025, l’adesione al progetto Plastic Free, un’iniziativa Marigliano aderisce al progetto Plastic Free p ... Segnala marigliano.net

plastic free onlus sullPlastic Free, 10mila mozziconi raccolti nel centro di Genova: un danno enorme per l’ambiente - L’iniziativa di clean up realizzata in collaborazione con Erion Care fra piazza De Ferrari, via XX Settembre e via San Lorenzo ... Si legge su ilsecoloxix.it

plastic free onlus sullA Pavia nasce un'alleanza virtuosa per educare i giovani al rispetto dell'ambiente - Plastic Free e Aiesec firmano un protocollo d’intesa per sensibilizzare le nuove generazioni contro l’inquinamento da plastica ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Plastic Free Onlus Sull