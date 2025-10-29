Pizzeria di Verona nominata tra le migliori d' Italia

Lo stile napoletano della Pizzeria Vuolo di Verona riceve un prestigioso riconoscimento, è stata inserita nella classifica delle 100 migliori pizzerie d’Italia stilata da Pizza Awards Italia 2025, presentata a Roma il 29 settembre. La tradizione napoletana nel cuore della cittàLa pizzeria si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

