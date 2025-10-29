Roma, 29 ottobre 2025 – Nel 2025 quasi un pagamento digitale su due in Italia avviene nel mondo della ristorazione: in caffè, bar, ristoranti, food truck, fast food e delivery si concentra, infatti, il 47% delle transazioni cashless registrate. Le abitudini, tuttavia, cambiano di capoluogo in capoluogo: se ad Aosta si predilige il cashless soprattutto al bar, Ancona guida la classifica dei caffè e ristoranti e Venezia svetta per i pagamenti senza contanti nei fast food. A Trento si acquistano più spesso con carta i biglietti per cinema e concerti; a Trieste sono i taxi a trainare la spesa digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pizza, caffè e brioche: uno su due si paga cashless