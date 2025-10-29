Più della metà dei soccorsi in mare classificata come operazione di polizia | i dati raccolti da Open Arms

L'Ong Open Arms lancia la campagna “Rotta comune”: l'obiettivo dell'appello è chiedere al Parlamento europeo di ripristinare una missione coordinata di ricerca di soccorso. Dai dati del Viminale, emerge che il 58% dei soccorsi in mare viene ancora classificato come 'operazioni di polizia', e non come missioni di ricerca e salvataggio (SAR). Un modo per far passare il dovere umanitario di salvare vite come una questione di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it