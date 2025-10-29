Pistocchi | Non capisco perché Spalletti accetti un incarico con tante incognite

Luciano Spalletti andrà alla Juve, ormai manca soltanto l’annuncio ufficiale. L’affare viene dato per certo da tutti e quasi da tutti viene additato come una operazione conveniente per entrambe le parti in causa. Tra appassionati ed addetti ai lavori, però, c’è anche chi presenta qualche perplessità sull’operazione. Pistocchi su Spalletti alla Juve. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ad esempio, ha pubblicato su “ X ” le seguenti riflessioni: “Se a Tudor non sono bastati 7 mesi-era entrato in carica a fine marzo 2025-per prendersi la Juve davvero c’è chi pensa che al nuovo allenatore Spalletti saranno sufficienti 8 mesi? Francamente, non capisco perché Spalletti accetti un incarico che presenta tante incognite, forse da suo figlio Federico, che lavora già per la Juventus come osservatore, ha ricevuto un report rassicurante sulle potenzialità della rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pistocchi: «Non capisco perché Spalletti accetti un incarico con tante incognite»

