Pistocchi dubbioso su Spalletti | C’è una cosa di tutta questa vicenda che non capisco L’analisi del giornalista

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistocchi sull’arrivo di Spalletti: il giornalista si interroga sulle motivazioni del tecnico ad accettare una sfida così complessa e immediata. L’esonero di Igor Tudor, la scelta (quasi) fatta di puntare su Luciano Spalletti. La  Juventus  volta pagina, ma le incognite restano. Il giornalista  Maurizio Pistocchi, attraverso il suo account X, ha commentato l’imminente arrivo del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera, esprimendo forti dubbi sulla fattibilità della missione e sulle motivazioni che spingono l’ex CT ad accettare una sfida così rischiosa. Pistocchi: una sfida quasi impossibile?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pistocchi dubbioso su spalletti c8217232 una cosa di tutta questa vicenda che non capisco l8217analisi del giornalista

© Juventusnews24.com - Pistocchi dubbioso su Spalletti: «C’è una cosa di tutta questa vicenda che non capisco». L’analisi del giornalista

Cerca Video su questo argomento: Pistocchi Dubbioso Spalletti C8217232