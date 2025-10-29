pista di pattinaggio inaugurazione in programma sabato 29 novembre

Il clima natalizio è pronto a ‘scaldare’ l’atmosfera di Riccione. Nella Perla Verde fervono i preparativi per le feste, e non poteva mancare la tradizionale pista di ghiaccio che anche quest’anno tornerà a brillare sul lungomare, con partenza da piazzale Roma. Le danze si apriranno sabato 29 novembre con lo spettacolo inaugurale Riccione on Ice, a cura del Riccione Dance Center: un evento di grande suggestione con pattinatori artistici, ballerini, cantanti live e performance spettacolari, in un’atmosfera fiabesca tra luci e scenografie. Da piazzale Roma fino a Villa Mussolini, la pista si conferma la più lunga d’Italia, pronta a regalare emozioni fino a metà gennaio, in concomitanza con la chiusura del Sigep di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

