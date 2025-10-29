Pisa testa alla sfida contro la Lazio | le possibili mosse da parte di Gilardino per fermare i biancocelesti

Pisa, occhi puntati sulla sfida contro la Lazio. Le possibili scelte di Gilardino per una partita fondamentale in ottica futura. Il Pisa si prepara ad affrontare la Lazio in una sfida delicata, con Gilardino alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Uno dei principali interrogativi riguarda la sostituzione di Albiol, recentemente operato alla mano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa, testa alla sfida contro la Lazio: le possibili mosse da parte di Gilardino per fermare i biancocelesti

Adesso basta. Serve rimettere la testa a posto. Sia oggi che contro il Pisa siamo stati irriconoscibili. Una squadra che si accende a tratti, che si sveglia solo quando è troppo tardi. E questo, semplicemente, non basta. Il Milan deve tornare a essere quello che c Vai su Facebook

Nessun gol, ma un punto a testa per #Pisa e #Verona https://tinyurl.com/PisaVerona-Live #SkySport #SkySerieA #SerieA #PisaVerona - X Vai su X

Esclusiva | Semplici: "Contro il Pisa la Lazio ha tutto da perdere. Su Lazzari vi dico che…" - Per analizzare il momento dei biancocelesti ed iniziare ad inquadrare la sfida contro il Pisa è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: Leonar ... Si legge su laziopress.it

Lazio, testa al Pisa per gli uomini di Sarri. Il tecnico toscano sta pensando ad alcune novità: le ultimissime sulla squadra biancoceleste - Lazio, la testa è rivolta al Pisa dopo la bellissima vittoria contro la Juventus. lazionews24.com scrive

Sabatini è sicuro: "Contro il Pisa il Milan si è sentito la capolista, si sono montati la testa e hanno buttato via la partita" - Il noto giornalista Sandro Sabatini ha analizzato così la prestazione del Milan dopo il pareggio contro il Pisa. Segnala milannews.it