Pisa 29 ottobre 2025 - Il brivido della Serie A torna all'Arena Garibaldi per la nona giornata del massimo campionato italiano, quando il Pisa ospiterà la Lazio nel primo turno infrasettimanale di questo campionato. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45 di giovedì 30 ottobre 2025. In palio tre punti preziosissimi per una squadra la cui rincorsa salvezza sarà complicata fino all'ultima giornata e allo stesso modo per una formazione che vuole tornare quanto prima in Europa. Il Pisa fin qui ha mostrato un carattere grintoso e determinato, una delle caratteristiche necessarie per salvarsi. La squadra di Alberto Gilardino è ancora a secco di vittorie, ma sul campo non ha mai sfigurato, salvo la brutta punizione patita a Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa-Lazio: toscani caccia del primo successo, laziali per la zona Europa. Formazioni e tv