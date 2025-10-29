Pirati dei Caraibi 6 il ritorno di Johnny Depp sarà favorito dal successo del suo prossimo film?
Secondo le ultime voci che si rincorrono a Hollywood, la speranza di rivedere l'attore di nuovo nei panni del pirata Jack Sparrow sono aumentate recentemente grazie a un aggiornamento cruciale Da quando Johnny Depp è finito in tribunale per la causa intentata dall'ex-moglie Amber Heard, la sua reputazione a Hollywood è precipitata, ma negli ultimi mesi alcune svolte nella sua carriera potrebbero favorire il suo ritorno nella saga di Pirati dei Caraibi e quindi al ruolo di Jack Sparrow. Nel giugno 2022, tuttavia, Depp ha vinto la causa per diffamazione contro Heard, e questo è stato visto come il potenziale inizio di un ritorno per l'attore a progetti importanti e sostenuti dai grandi studios hollywoodiani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
