Pirati dei Caraibi 6 | il ritorno del Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp è sempre più vicino

Nerdpool.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di incertezze, il ritorno di Johnny Depp nei panni dell’iconico Capitan Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 sembra sempre più probabile. Nonostante Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar (2017) abbia segnato un calo di incassi (circa $250 milioni in meno rispetto a Oltre i confini del mare ) e una certa “stanchezza” del pubblico verso il personaggio, la recente vittoria legale di Depp contro Amber Heard nel 2022 ha potenzialmente aperto la strada a una sua clamorosa riabilitazione a Hollywood. La svolta: Un nuovo film e il segnale per Disney. Il 2026 si prospetta come l’anno del grande rilancio per l’attore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

