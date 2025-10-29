Piombino | Punta il coltello alla gola di un anziano invalido e lo minaccia di morte per rubargli il telefono | denunciato 28enne
Lo ha colto alle spalle, puntandogli qualcosa di appuntito alla gola - presumibilmente un coltello - e minacciandolo di morte se non gli avesse consegnato il telefono che teneva in mano. Poi, approfittando anche dell'invalidità della vittima, si è allontanata in compagnia di una complice pensando. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La forza e la bellezza della natura ? Dopo giorni di piogge intense e venti impetuosi, la costa toscana ci regala uno spettacolo straordinario visto dallo spazio. Da Piombino a Punta Ala, i fiumi hanno trascinato verso il mare grandi quantità di sedimenti c Vai su Facebook
Attimi di tensione al promontorio di Punta Falcone, a Piombino, in provincia di Livorno, dove un ragazzo era stato segnalato in bilico sulla scogliera con l’intenzione di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti due agenti del commissariato cittadino, Mauro e L - X Vai su X
Mauro Marin si punta un coltello alla gola e minaccia l’ex suocero: nuovo processo per il vincitore del Grande Fratello 10 - Mauro Marin, 45 anni, trevigiano, torna sul banco degli imputati: è stato rinviato a giudizio per minacce ... Come scrive corriereadriatico.it
Paga il pusher ma invece della dose di droga gli punta un coltello alla gola per rapinarlo - I fatti sono accaduti al mercato rionale dell'Esquilino dove il consumatore si era recato con l'intenzione di acquistare una dose di stupefacente. Scrive romatoday.it
Ancona, coltello alla gola per rubare il portafoglio: arresto ed espulsione lampo, il rapinatore torna in Egitto - Punta il coltello alla gola ad uno studente fuori sde per rubargli il portafoglio: arresto ed espulsione lampo, il rapinatore torna in Egitto. Secondo msn.com