Pioli fa ritorno in quella che per anni è stata la sua casa: San Siro. L'attesa per questo ritorno è enorme. Stefano Pioli tornerà ancora una volta a San Siro, questa volta da avversario dell' Inter, in un match che avrà inevitabilmente un significato particolare. Il tecnico parmigiano, due stagioni fa, era seduto sulla panchina del Milan, ma ora guiderà la Fiorentina in una sfida che riporta alla mente uno dei momenti più emblematici della recente storia nerazzurra. Il ricordo del derby-scudetto del 22 aprile 2024. Come ricordato dal Corriere dello Sport, l'ultima volta che Pioli affrontò l'Inter risale al 22 aprile 2024, data simbolica per il popolo nerazzurro.

Pioli torna a San Siro dopo più di un anno. L'ultimo incontro è stato magico per i nerazzurri