Piogge in arrivo intensificata a Giarre la pulizia delle caditoie | squadre della Igm in azione

L'amministrazione comunale di Giarre, in collaborazione con Igm, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti nella cittadina ionica, ha intensificato le operazioni di bonifica e pulizia delle caditoie stradali su tutto il territorio. L'intervento è considerato fondamentale con l'arrivo della.

Buonasera a tutti. Cambiamento del tempo in arrivo al nord, con le prime piogge previste già domani. Aumentano le nubi anche al centro e al sud. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali.

Maltempo in arrivo, ondata di piogge e vento sul Friuli Venezia Giulia, scatta l'allerta gialla

Maltempo nel weekend, in arrivo piogge e venti forti: ecco quando e dove - Nel corso del fine settimana, infatti, arriverà una perturbazione dalla Scandinavia che riporterà piogge, venti forti e pure nevicate sulle montagne.

Bora forte e piogge intense in arrivo, è allerta gialla - Allerta gialla sulla costa e sulla fascia orientale della regione per rischio idrogeologico e idraulico.