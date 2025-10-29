Piogge in arrivo intensificata a Giarre la pulizia delle caditoie | squadre della Igm in azione

Cataniatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale di Giarre, in collaborazione con Igm, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti nella cittadina ionica, ha intensificato le operazioni di bonifica e pulizia delle caditoie stradali su tutto il territorio. L'intervento è considerato fondamentale con l'arrivo della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Maltempo nel weekend, in arrivo piogge e venti forti: ecco quando e dove - Nel corso del fine settimana, infatti, arriverà una perturbazione dalla Scandinavia che riporterà piogge, venti forti e pure nevicate sulle montagne. Da adnkronos.com

Bora forte e piogge intense in arrivo, è allerta gialla - Allerta gialla sulla costa e sulla fascia orientale della regione per rischio idrogeologico e idraulico. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Piogge Arrivo Intensificata Giarre