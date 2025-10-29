Pinsa romana | perché è diversa dalla pizza e più digeribile

A Roma, tra i profumi del pane appena sfornato e la fragranza delle lievitazioni lente, si è ormai consolidata una specialità: la pinsa romana. Chi la assaggia per la prima volta spesso si sorprende per la crosta croccante si spezza sotto i denti, l’interno è soffice come una nuvola e il gusto lascia una sensazione di leggerezza che la pizza, per quanto amata, raramente eguaglia. L’idea non arriva da secoli lontani, come molti pensano, ma da un’intuizione moderna. All’inizio degli anni Duemila, Corrado Di Marco, panificatore romano, cercò un modo per rendere l’impasto più digeribile, mantenendo però quella croccantezza che fa venire fame anche solo a guardarla. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

