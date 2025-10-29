Pino Corrias | Benessere o inganno? La trappola dello shopping infinito
Lavoriamo per guadagnare e guadagniamo per consumare, gli oggetti si sono moltiplicati all’infinito: ma siamo felici?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pino Corrias: «Benessere o inganno? La trappola dello shopping infinito» - O se le guerre, il clima, il petrolio, o un governo senza troppa immaginazione, abbiano intaccato quel lieto fine che chiamiamo «benessere crescente». Si legge su vanityfair.it