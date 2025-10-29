Pieve Porto Morone ladri intercettati prima di un furto | folle fuga ma due arrestati
Pieve Porto Morone (Pavia), 29 ottobre 2025 - L 'auto sospetta si aggirava tra le case come per cercare l'obiettivo di un furto. Ma è stata notata da un residente, che ha subito chiamato i carabinieri, che hanno concluso l'intervento con due arresti. La segnalazione è scattata nella mattinata di ieri, martedì 28 ottobre, da Pieve Porto Morone, dove sono intervenuti i militari della Stazione di Chignolo Po. E hanno sorpreso 4 uomini che erano già scesi dalla Volkswagen Golf segnalata, portandosi verso l'i ngresso di un'abitazione. Alla vista dei carabinieri i presunti ladri sono però precipitosamente risaliti sull'auto, iniziando una folle fuga nel pieno centro abitato, con s orpassi azzardati e manovre pericolose per cercare di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
