Piera Maggio a Chi l’ha Visto

“Mia figlia va cercata “. Sono queste le parole di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1º settembre 2004 da Mazara del Vallo. Com’è o come potrebbe essere oggi? A Chi l’ha Visto?, il programma dedicato alle persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli e in onda questa sera, mercoledì 29 ottobre, alle 21.20 su Rai 3, la donna sarà in studio con il nuovo volto di Denise, realizzato da una specialista forense americana, esperta in elaborazione di immagini e age progression. La speranza di Piera Maggio è che la stessa Denise possa riconoscersi. Gli altri casi di stasera, 29 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

