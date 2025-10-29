Picchia la compagna in strada donna salvata da un uomo e dalla polizia | Liberatemi da quest’uomo
Quando ha visto che un uomo si stava accanendo contro una donna davanti al bar dove lavora, non ha voltato lo sguardo altrove. Non ha fatto finta di nulla: ha chiamato il 112. Alla vista dei poliziotti, la vittima ha gridato: "Liberatemi da quest'uomo". Per lui sono scattate le manette.Un uomo di.
