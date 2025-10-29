Picchetto al liceo Il senatore Lisei FdI accolto dalle proteste

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un picchetto pro-Pal contro il senatore FdI Marco Lisei. È successo ieri mattina a Bologna, all’esterno del liceo classico Minghetti, dove l’onorevole era stato invitato a un incontro dal titolo ‘Il ruolo dell’Italia nei conflitti internazionali’, al fianco dell’ex deputato dem Luca Rizzo Nervo, ora delegato a Immigrazione e Cooperazione Internazionale in Emilia-Romagna, e il professore Francesco Strazzari dell’università Sant’Anna di Pisa. Ad accogliere Lisei un centinaio di alunni riuniti in protesta davanti all’entrata principale dell’istituto, blindato dalle forze dell’ordine, con cori e striscioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

