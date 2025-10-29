Picchetto al liceo Il senatore Lisei FdI accolto dalle proteste
Un picchetto pro-Pal contro il senatore FdI Marco Lisei. È successo ieri mattina a Bologna, all’esterno del liceo classico Minghetti, dove l’onorevole era stato invitato a un incontro dal titolo ‘Il ruolo dell’Italia nei conflitti internazionali’, al fianco dell’ex deputato dem Luca Rizzo Nervo, ora delegato a Immigrazione e Cooperazione Internazionale in Emilia-Romagna, e il professore Francesco Strazzari dell’università Sant’Anna di Pisa. Ad accogliere Lisei un centinaio di alunni riuniti in protesta davanti all’entrata principale dell’istituto, blindato dalle forze dell’ordine, con cori e striscioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Milano, picchetto al Liceo Virgilio dopo le polemiche sull'assemblea su Gaza. Annunciata una riunione con la Comunità ebraica - facebook.com Vai su Facebook
Picchetto al liceo Virgilio: “Basta disinformazione sulla nostra assemblea su Gaza” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/liceo_virgilio_picchetto_protesta_assemblea_gaza-424925238/?ref=twhl… - X Vai su X
Picchetto al liceo. Il senatore Lisei (FdI) accolto dalle proteste - È successo ieri mattina a Bologna, all’esterno del liceo classico Minghetti, dove l’onorevole era stato invitato a un incontro dal titolo ‘Il r ... Si legge su quotidiano.net
Bologna, il senatore Marco Lisei contestato al liceo Minghetti per l'incontro sulla Palestina. FdI: «Inaccettabile» - Un picchetto dei collettivi ha atteso l'arrivo di Lisei davanti all'ingresso principale, costringendo il senatore ad entrare da un accesso secondario ... corrieredibologna.corriere.it scrive
Palestina, Marco Lisei (FdI) contestato dagli studenti al liceo Minghetti - Picchetto degli attivisti di Osa, il senatore era stato invitato dall’assemblea di istituto del liceo bolognese. Secondo msn.com