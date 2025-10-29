Il giorno da segnare con il circoletto rosso sul calendario è il 12 gennaio, quando piazza Manin cambierà radicalmente e definitivamente volto. Via le bancarelle e nuovo look per il principale varco d’accesso al sito UNESCO di piazza dei Miracoli. Il cronoprogramma è stato ufficializzato dal Comune e quel giorno, subito dopo le feste natalizie, saranno spostate per consentire i lavori di restyling della piazza previsti nel maxi progetto di riqualificazione di tutta l’area monumentale, finanziato con fondi Pnrr. L’intervento si concluderà a marzo e solo allora otto degli oltre quaranta banchi del mercato storico potranno ritornare in piazza, secondo gli accordi presi con l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Manin cambia volto. Addio alle bancarelle dal 12 gennaio 2026