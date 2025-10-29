Piavon di Oderzo Treviso incidente tra bus di studenti e auto | 15 ragazzi feriti morto autista 85enne del Suv guidava con patente scaduta - VIDEO

Le indagini sono in corso per capire quale possa essere stata la causa del frontale. Più probabile è l'ipotesi del malore: l'auto dell'85enne Germano De Luca sarebbe stata vista procede in modo "incerto" prima dello scontro. 5 i ragazzi rimasti contusi, almeno 10 quelli portati in ospedale Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Piavon di Oderzo (Treviso), incidente tra bus di studenti e auto: 15 ragazzi feriti, morto autista 85enne del Suv, guidava con patente scaduta - VIDEO

Gravissimo incidente alle 7.30 a Piavon di Oderzo. Nello schianto tra un bus Atvo carico di studenti e un'auto, è morto un uomo di 85 anni, conducente della macchina. Quindici i feriti tra i ragazzi e l'autista del bus. L'impatto è avvenuto dopo una curv

Suv contro bus di studenti a Piavon di Oderzo: morto l'automobilista, 85 anni, patente scaduta. La cronaca dell'incidente e le testimonianze rainews.it/tgr/veneto/vid… #IoSeguoTgr

Incidente tra bus di studenti e auto a Oderzo, mezzo fuori strada: un morto e ragazzi feriti - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo (Treviso), dove un autobus di linea Atvo è finito ...

Germano De Luca muore nell'incidente contro l'autobus: la patente sospesa il giorno prima e l'amministratore di sostegno. Chi era - È Germano De Luca, 85 anni, la vittima dell'incidente avvenuto a Piavon di Oderzo alle 7.

Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, morto un 85enne: era senza patente. Feriti alcuni ragazzi. I soccorsi VIDEO - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, dove un autobus di linea Atvo è finito ...