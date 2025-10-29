Piantedosi | L’Italia può essere ponte naturale tra Europa Africa e Asia

Il Ministro degli Interni Piantedosi ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. In essa ha parlato dei rapporti dell’Italia con diversi Paesi africani anche in chiave sicurezza oltre che di sviluppo nei Paesi interessati. Ha parlato anche dell’importanza del Patto per il Mediterraneo nel quale l’Italia si fa portavoce dell’interesse europeo per l’area. Importante per il ministro anche il nuovo memorandum con la Libi. Infine un parere anche sull’hub in Albania. Piantedosi sul viaggio di Tajani in Mauritania, Senegal e Niger. «Questa missione consolida la presenza dell’Italia in un’area strategica per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Piantedosi: “L’Italia può essere ponte naturale tra Europa, Africa e Asia”

Altre letture consigliate

Ha espresso una “profonda gratitudine per l’impegno quotidiano a favore della comunità” il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel video inviato alla Croce Rossa Italiana e diffuso in apertura dell’Assemblea nazionale dell’Associazione in corso a Roma. L Vai su Facebook

Apprendiamo con grande preoccupazione che il governo italiano, tramite il ministro Piantedosi, ha autorizzato il Mossad ad agire a Udine il 14 ottobre in occasione della partita Italia-Israele - contro cui abbiamo raccolto quasi 30mila firme - e della conseguent - X Vai su X

Piantedosi, su 7 ottobre attenzione molto alta - "Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme ma l'attenzione è molto alta". Riporta ansa.it

Piantedosi, allarme antisemitismo. Dal 7 Ottobre un episodio al giorno - ROMA Oltre settecento segnalazioni di antisemitismo (733 in totale) dal 7 ottobre 2023 a oggi, di cui 140 nella Capitale e 86 a Milano. Si legge su ilmessaggero.it

Piantedosi, esplosione per saturazione gas, innesco volontario - "Sembrerebbe che la causa di quello che è successo sia stato determinato dalla saturazione del gas volutamente posto in essere dalla donna che era nella casa e poi dall'innesco da lei fatto ... Da ansa.it