Piantedosi | grazie all’Italia e al Piano Mattei l’Africa torna al centro dei tavoli europei

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi non ha dubbi: la missione che lo vede impegnato in Mauritania, Senegal e Niger con in ministro degli Esteri, Tajani “consolida la presenza dell’Italia in un’area strategica per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo. È un segnale concreto di cooperazione con Paesi partner fondamentali nella cooperazione di polizia orientata al contrasto dei flussi migratori illegali e ai traffici di armi e di droga, nonché al pericoloso terrorismo jihadista”. L’Italia sostiene il Patto per il Mediterraneo: risorse orientate a risultati concreti. Il capo del Viminale, in una intervista al quotidiano “Il Mattino”, risponde anche sul ruolo dell’Italia nell’ambito del patto per il Mediterraneo, annunciato dall’Ue e che consiste in 100 progetti e 42 miliardi fino al 2028, spiegando che “ L’Italia per la sua posizione geografica considera l’Africa una priorità strategica e ha contribuito con il lancio del Piano Mattei a rimettere al centro dei tavoli europei l’Africa, facendosi promotrice di una rinnovata attenzione dell’UE per questa area. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

