Piano triennale dei lavori pubblici Riccione investe oltre 70 milioni per la rigenerazione della città

29 ott 2025

La giunta comunale di Riccione ha adottato il piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028, un programma strategico che delinea opere, priorità e risorse per un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro. Nel proseguire la rigenerazione urbana e il potenziamento delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

