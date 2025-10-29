Attimi di paura a Piacenza nella mattina di lunedì 27 ottobre al cimitero urbano di via Caorsana, dove una donna di 63 anni è precipitata all’interno di un loculo dopo il cedimento del pavimento. La donna stava portando fiori sulla tomba di un familiare in vista delle celebrazioni di Ognissanti quando, all’improvviso, si è aperta una voragine sotto i suoi piedi. Il cedimento strutturale l’ha fatta sprofondare per circa un metro e mezzo all’interno di un loculo sotterraneo non ancora utilizzato. È rimasta intrappolata e ferita, incapace di risalire autonomamente. I soccorsi: salvata dai vigili del fuoco Saf. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Piacenza, cede la tomba e precipita nel loculo: paura al cimitero in via Caorsana