Piacenza cede la tomba e precipita nel loculo | paura al cimitero in via Caorsana
Attimi di paura a Piacenza nella mattina di lunedì 27 ottobre al cimitero urbano di via Caorsana, dove una donna di 63 anni è precipitata all’interno di un loculo dopo il cedimento del pavimento. La donna stava portando fiori sulla tomba di un familiare in vista delle celebrazioni di Ognissanti quando, all’improvviso, si è aperta una voragine sotto i suoi piedi. Il cedimento strutturale l’ha fatta sprofondare per circa un metro e mezzo all’interno di un loculo sotterraneo non ancora utilizzato. È rimasta intrappolata e ferita, incapace di risalire autonomamente. I soccorsi: salvata dai vigili del fuoco Saf. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Scopri altri approfondimenti
#serieB1 #gironeB @asdpallavolosangiorgio Pallavolo Sangiorgio Piacentino SERIE B1-B. La Pallavolo San Giorgio cede il passo alla capolista Ravenna PIACENZA Nella terza giornata del girone d’andata la formazione piacentina tiene testa alla Olimpia Te - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo JesiVolleyCup - Piacenza vince la terza edizione in finale Milano cede 3-1 - X Vai su X
Cade in una tomba al cimitero di Piacenza, ferita una donna - L'infortunio è avvenuto al cimitero di Piacenza, in via Caorsana, nella mattinata del ... Riporta piacenzasera.it
Piacenza, cede il terreno al cimitero e cade in una tomba: 63enne ferita - Mentre portava i fiori ai propri cari, la donna è caduta in una tomba vuota tra due sepolture. Si legge su tg24.sky.it
Precipita in una tomba mentre porta i fiori al cimitero - A Piacenza una donna di 63 anni precipita in una tomba mentre porta fiori al cimitero: salvata dai vigili del fuoco. Riporta blitzquotidiano.it