Pfizergate Marcello Foa su chiusura conti bancari a Baldan | Gesto di grave arroganza dire la verità su von der Leyen sta diventando un crimine - VIDEO
“La chiusura dei conti bancari di Frederic Baldan in Belgio è gravissima. Pensate, hanno chiuso i suoi conti personali, i conti delle aziende per cui lui lavora e anche il conto di risparmio del suo bambino di appena 5 anni. È un gesto di grave arroganza e soprattutto è un gesto intimidatorio che do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
