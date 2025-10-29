Le banche belghe ING e Nagelmackers gli avrebbero comunicato la rescissione dei rapporti, chiedendogli di restituire le carte di credito e chiudendo tutti i suoi conti, "senza motivo". Baldan ha raccontato che la misura ha colpito non solo i suoi conti personali, ma anche quelli del figlio di 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pfizergate, chiusi conti bancari a Frédéric Baldan, denunciò von der Leyen per acquisto Vaccini Covid ed effetti avversi, lui: “Intimidazione non funzionerà”