Peyraud-Magnin shock | Io vittima di minacce di morte dopo le partite Sono rimasta traumatizzata da un video La denuncia del portiere della Juventus Women

Peyraud-Magnin shock: «Io vittima di minacce di morte dopo le partite. La grave denuncia del portiere della Francia e della Juventus Women. Pauline Peyraud-Magnin parla ancora dal ritiro della Nazionale francese: ma questa volta lo fa per dare voce a un'importante denuncia. In un'intervista concessa all' Equipe il portiere della Juventus Women ha raccontato di essere stata vittima sui social di minacce di morte, sia dopo le partite con il proprio club sia in particolare dopo l'eliminazione della Francia dall'ultimo Europeo. Le dichiarazioni: « Ho visto cose perfide, omofobe. Non hanno colpito nemmeno me in particolare, ma la mia famiglia e soprattutto mia madre, che era triste per me.

