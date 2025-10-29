Petardi e fuochi vietati per Halloween | fino a 104 euro di multa
Tutto il Ravennate si prepara per la festa di Halloween, con sempre più eventi per celebrare questa tradizione anglosassone che negli ultimi anni ha spopolato anche in Italia. Fare festa è dunque consentito, ma seguendo le regole: fra cui quella che vieta di accendere fuochi o petardi.In Bassa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In vista della serata di venerdì 31 ottobre 2025, la Polizia Locale Intercomunale effettuerà controlli mirati per garantire la sicurezza di tutti, con particolare attenzione al possesso e all'uso di materiali pirotecnici (fuochi d'artificio, petardi, ecc.), soprattutto da part
