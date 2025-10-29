Petardi e fuochi vietati per Halloween | fino a 104 euro di multa

Ravennatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto il Ravennate si prepara per la festa di Halloween, con sempre più eventi per celebrare questa tradizione anglosassone che negli ultimi anni ha spopolato anche in Italia. Fare festa è dunque consentito, ma seguendo le regole: fra cui quella che vieta di accendere fuochi o petardi.In Bassa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

