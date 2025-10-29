Pescara-Avellino 1-1 Vivarini | Abbiamo disputato una buona partita dispiace non averla vinta
Vincenzo Vivarini commenta con lucidità il 1-1 dell’Adriatico e sottolinea i punti positivi della prestazione della sua squadra: “Abbiamo sofferto un po’ nei primi cinque minuti del primo tempo, poi però ci siamo sistemati bene in campo e abbiamo creato tante situazioni. Forse ci è mancato il gol. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
