Pescara-Avellino 1-1 Simic | Oggi abbiamo perso due punti ma la squadra ha dato una risposta importante
Lorenco Šimi? analizza con lucidità il 1-1 dell’Adriatico e sottolinea l’importanza della risposta della squadra dopo un periodo difficile: “Dopo due sconfitte pesanti dovevamo dare una risposta, prima di tutto a noi stessi e anche per dimostrare che possiamo fare qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Pescara-Avellino 1-1, reazione d'orgoglio - 1 a Pescara e torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive: gol di Capellini al 5' e Simic al 29'. Come scrive msn.com
Avellino, prezioso punto a Pescara: 1 a 1 all’Adriatico - L’Avellino, dopo due sconfitte consecutive, mostra segnali di ripresa nella gara infrasettimanale a Pescara conquistando un punto e rimediando al vantaggio pescarese con il pareggio del difensore Simi ... Si legge su irpinianews.it
Un punto a Pescara, l’Avellino ritrova gol e coraggio - Nei primi 45’ i Lupi rimontano con Simic al gol di Capellini, prima rete stagionale per entrambi. Come scrive orticalab.it