Perugia il Pd volta pagina | la nuova segreteria di Baldini punta su unità e radicamento
Il Partito democratico di Perugia volta pagina con la nuova squadra della segreteria guidata da Lodovico Baldini, che disegna un partito “aperto a tutti e tutte” con l’obiettivo dichiarato di “superare le scorie del congresso” e avviare una “rinnovata fase politica” all’insegna dell’ascolto e del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
