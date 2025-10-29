Perugia flash mob in piazza IV Novembre | Una danza di pace contro lo stupro quale arma di guerra
Un flash mob in piazza IV Novembre. “Il 31 ottobre 2025 ricorre il 25° anniversario dall'approvazione della Risoluzione 1325 – spiega l’assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera - con la quale, per la prima volta nella storia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo la vittoria del Perugia di lunedì sera è intervenuto ai microfoni di Assisi Sport il presidente dell'Assisi Calcio, da poco divenuto consulente per la parte sportiva del Grifo Vai su Facebook
TOP NEWS ORE 20 - Braglia spiega addio al Perugia. Capuano firma a Giugliano - X Vai su X
"Stop alle guerre": l’Umbria in piazza per la pace. Flash mob in dieci città - Da Perugia a Terni, da Città di Castello a Castiglione del Lago, passando per Foligno, Assisi, Amelia, Marsciano, Narni e Orvieto: mercoledì l’Umbria è scesa in piazza per l’iniziativa promossa dalla ... Da lanazione.it
Flash mob in piazza del Bacio della Scuola dei mestieri - Piazza del Bacio si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto grazie a un coinvolgente flash mob organizzato dalla Scuola dei mestieri di consorzio Futuro- Scrive ansa.it
Il flash mob in piazza per le Notti Acustiche - Un flash mob (un assembramento improvviso), per rilanciare Notti Acustiche in questo anniversario così speciale, quello in programma oggi alle |12 in piazza della Vittoria (lato Bacaro Poetico). Secondo laprovinciapavese.gelocal.it