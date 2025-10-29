Perugia | bene bravi ma ora conta più il bis | Sono felice il campionato inizia adesso

È stata una bella serata. Ma soprattutto è arrivata la vittoria che in campionato mancava dalla stagione scorsa, all’ultima giornata, sei mesi fa. Nel frattempo è finita la primavera, poi anche l’estate. In pieno autunno, il Grifo ha ritrovato i tre punti. Adesso il Perugia si è sbloccato ma non ha ancora fatto nulla. Legittima la soddisfazione di Giovanni Tedesco e Riccardo Gaucci. Intense le emozioni percepite allo stadio Curi, ma adesso la parola d’ordine è continuare, per cavalcare l’entusiasmo ritrovato e per lasciare i bassifondi della classifica. "Sono felice. Soprattutto per i ragazzi, ho trovato un gruppo sano, non come era descritto all’esterno, come uno spogliatoio spaccato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

