Perugia aumento dello stipendio dei dipendenti del Comune | 400mila euro all' anno in più per il salario accessorio

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta di Vittoria Ferdinandi ha approvato la delibera di variazione urgente al bilancio di previsione 25-27 del Comune di Perugia. Il provvedimento, spiega Palazzo dei Priori, “consente di dare piena attuazione all’accordo raggiunto con la RSU del Comune in merito all’incremento del fondo del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

perugia aumento stipendio dipendentiI lavoratori che nel 2026 avranno un piccolo aumento di stipendio - La manovra prevede anche una tassazione agevolata al 5% per gli incrementi di reddito sanciti dai rinnovi c ... Segnala today.it

perugia aumento stipendio dipendentiDipendenti comunali, aumenti extra: fino a 170 euro di stipendio in più al mese. E indennità detassate ai prof - Cancellato, corretto, limato, alla fine il pacchetto in manovra dedicato ai dipendenti pubblici ha preso una forma definitiva. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Aumento Stipendio Dipendenti