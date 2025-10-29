Persone imprese e territorio | 10 video raccontano Bergamo tra tradizione e innovazione

Il passato impregnato di tradizione e il futuro spalancato sull’innovazione. Sono le due colonne sulle quali si regge la 4ª edizione di ImpresaCultura che è stata presentata nella mattinata di martedì 28 ottobre all’aeroporto di Orio al Serio. Nato dalla collaborazione tra Peo Comunicazione Culturale e d’Impresa e l’Associazione Culturale Art Maiora, il progetto realizza dal 2020 contenuti audiovisivi che celebrano l’incontro tra il mondo della cultura e quello dell’impresa. Eccellenze imprenditoriali e creatività artistica rappresentate in dieci video che raccontano le storie e il lavoro di dieci attività bergamasche, un inno a chi ogni giorno crea valore e rende unico il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

