Perde il controllo dell’auto 27enne positivo a droga e alcol
Tempo di lettura: < 1 minuto A conclusione degli accertamenti condotti dopo il sinistro avvenuto nella notte dello scorso 19 ottobre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno deferito in stato di libertà un 27enne per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In quella notte l’uomo ha perso il controllo dell’auto, causando un incidente a seguito del quale sia lui che il passeggero avevano riportato lesioni. Trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, il giovane è risultato positivo alla cocaina nonché, gli esami alcolemici hanno evidenziato anche un tasso di 0,54 gl, segno evidente di alterazione psicofisica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
