Percorsi culturali e degustazioni con Tourgustando
Torna " Tourgustando ", l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune in collaborazione con Ircr Macerata, che coniuga percorsi culturali e degustazioni enogastronomiche riservati ai cittadini pensionati residenti a Macerata. Si parte martedì 4 novembre a Jesi, con visite guidate al centro storico, alla Pinacoteca civica e alla Galleria degli Stucchi, seguite da un’apericena con degustazione di vini Doc e prodotti tipici. Giovedì 20 novembre sarà la volta di Offida e del castello di Acquaviva Picena, tra panorami mozzafiato e pranzo in trattoria. Infine, giovedì 11 dicembre a Montefano, visita al museo di Fotografia dedicato ad Arturo Ghergo, Ciclomuseo e teatro comunale La Rondinella, con apericena finale in cantina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
