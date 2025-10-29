Perché Troll Hunter è il miglior mockumentary del XXI secolo con uno straordinario mix di fantasia mito ed horror

Wired.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 ottobre del 2010 usciva nelle sale il film di André Øvredal, un piccola meraviglia cinematografica che è diventata un classico. 🔗 Leggi su Wired.it

perch233 troll hunter 232 il miglior mockumentary del xxi secolo con uno straordinario mix di fantasia mito ed horror

© Wired.it - Perché Troll Hunter è il miglior mockumentary del XXI secolo, con uno straordinario mix di fantasia, mito ed horror

Altri contenuti sullo stesso argomento

The Troll Hunter, in arrivo il remake hollywoodiano - A dirigerlo, per Universal, sarà lo stesso regista dell'originale, André Øvredal. Riporta cinema.everyeye.it

Troll Hunter: Neil Marshall dirigerà il remake - Troll Hunter &#232; un mokumentary norvegese del 2010 che racconta di un gruppo di studenti che in seguito alle indagini sugli orsi scoprono l'esistenza di giganteschi troll tenuti nascosti dal governo ... cinema.everyeye.it scrive

The Troll Hunter: nuovo trailer americano e prima locandina - Visto al Sundance Film Festival 2011, e da noi già presentato, Troll Hunter torna a catturare la nostra attenzione grazie ad un nuovo trailer in lingua inglese, tanto misterioso quanto affascinante. Scrive cineblog.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Troll Hunter 232